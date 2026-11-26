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कोतवाली देहात क्षेत्र के चैतपुर पोस्ट के दुफेड़िया (भदौरियन पुरवा) निवासी सूरज सिंह ने बुधवार को कोतवाली नगर में तहरीर देकर बताया कि मंगलवार सुबह पांच बजे उन्होंने अपने भाई की पत्नी सलोनी सिंह को प्रसव के लिए महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। शाम करीब चार बजे सलोनी ने ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया था। उनके पति नीरज जम्मू में रहते हैं। आरोप है कि रात करीब तीन बजे सलोनी की तबीयत बिगड़ गई। वह दर्द से तड़प रही थीं। उनकी सांस तेज चल रही थी। परिजनों ने कई बार स्वास्थ्यकर्मियों को बुलाया लेकिन कोई देखने नहीं पहुंचा। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। सूरज सिंह ने ऑपरेशन के नाम पर पांच हजार रुपये और चाय-पानी के नाम पर 100-100 रुपये लेने का भी आरोप लगाया है। सीएमएस ने बताया कि तीन सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन को अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी गई है। (संवाद)

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गोंडा। जिला महिला अस्पताल में बुधवार को प्रसूता सलोनी सिंह की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल के सीएमएस डॉ. शंभू दयाल ने प्रकरण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों और डीजी हेल्थ को भेज दी है। वहीं, मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है।