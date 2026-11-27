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महिला बास्केटबॉल में प्रयागराज के शंभूनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की शायली सिंह यादव की टीम ने पहला और एससीपीएम गोंडा की सौम्या की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। पुरुष बैडमिंटन में एससीपीएम गोंडा के अविरल निगम की टीम विजेता और गोरखपुर के फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के युवराज की टीम उपविजेता रही। महिला वॉलीबॉल में प्रयागराज के शंभूनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट की पलक की टीम पहले और एससीपीएम गोंडा की मुस्कान दुबे की टीम दूसरे स्थान पर रही।महिला चक्का फेंक में एससीपीएम गोंडा की प्रियंका सिंह ने पहला, प्रयागराज की शायली सिंह यादव ने दूसरा और बाराबंकी के हिंद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग की रमिशा अंसारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष चक्का फेंक में बस्ती के एमवीएएसएमसी के सौरभ शाह पहले, एससीपीएम गोंडा के प्रशांत कुमार मौर्य दूसरे और अंबेडकरनगर के सुंदर लाल रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जयप्रकाश तीसरे स्थान पर रहे।पुरुष गोला फेंक में कौशांबी के नारायण स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के संजय ने पहला, प्रयागराज के शंभूनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिमांशु ने दूसरा और गोंडा के गोनार्ड कॉलेज के ऋषभ ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला गोला फेंक में प्रयागराज की शायली सिंह यादव पहले, गोरखपुर के फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की सोनिया सिंह दूसरे और बस्ती के एमवीएएसएमसी की खुशी धनकर तीसरे स्थान पर रहीं।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अवध प्रांत के प्रांत संपर्क प्रमुख गंगा सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि विभाग प्रचारक प्रवीण और जिला प्रचारक सतीश रहे। शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और प्रतिभागी संस्थानों के खिलाड़ियों के मार्चपास्ट से हुआ। अतिथियों ने खेल मशाल जलाकर प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। इस दौरान चेयरमैन डॉ. ओएन पांडेय, डॉ. आयुष पांडेय, डॉ. रुखसार सैयद पांडेय, अलका पांडेय, अजिताभ दूबे, धीरज कुमार द्विवेदी और गीता दूबे मौजूद रहीं।