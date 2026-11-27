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अंतिम चरण में प्रतिभागियों से शिखा के महत्व, उसे धारण करने के उद्देश्य और सनातन परंपरा से जुड़े सवाल पूछे गए। सटीक जवाब देकर 12 वर्षीय नितेश तिवारी ने सर्वश्रेष्ठ शिखाधारी का खिताब अपने नाम किया। दिल्ली के वैभव शर्मा दूसरे स्थान पर रहे। श्री श्यामा श्याम जू ट्रस्ट के महंत आलोक दास महाराज ने विजेता नितेश को 2.51 लाख रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही ट्रस्ट उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च भी उठाएगा। दूसरे स्थान पर रहे वैभव शर्मा को 51 हजार रुपये दिए जाएंगे। महंत आलोक दास महाराज ने क्षेत्र के एक हजार से अधिक शिखाधारियों को भी सम्मानित किया। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होने पर लोगों ने विजेताओं का तालियों से उत्साहवर्धन किया।

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जयप्रभाग्राम। चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में श्रीराम कथा महोत्सव के समापन पर आयोजित दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के दूसरे दिन शुक्रवार को शिखा प्रतियोगिता हुई। इसमें 27 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सनातन परंपरा और निर्धारित मानकों के आधार पर परीक्षण के बाद आठ प्रतिभागियों का चयन किया गया। इनमें से पांच को अंतिम चरण में जगह मिली।