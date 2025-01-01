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शिकायतकर्ता राकेश पाल निवासी शहजोत कटरा बाजार के मुताबिक, 21 नवंबर को ग्राम विशुनपुर में एक जमीन के पूर्व में हुए गलत अंश निर्धारण को दुरुस्त कराने के लिए लेखपाल धर्मेंद्र तिवारी से संपर्क किया गया था। आरोप है कि इस काम के लिए पैसे भी दिए गए थे। काम के संबंध में पूछने पर लेखपाल ने गाली-गलौज शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे अधिवक्ता राकेश राव को भी जातिसूचक शब्द कहे और थप्पड़ मार दिया। लेखपाल पर पद का रौब दिखाकर धमकी देने का भी आरोप है।घटना की जानकारी पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महामंत्री समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली पहुंच गए। पदाधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। उधर, लेखपाल धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अधिवक्ता दबाव बनाकर काम कराना चाहते थे। प्रभारी कोतवाल अभय सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। सीओ आनंद राय ने बताया कि प्रकरण जानकारी में आया है। स्थानीय पुलिस को जांच करके कार्रवाई करने को कहा गया है।