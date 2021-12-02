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रानी बाजार निवासी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने गौरव अग्रवाल निवासी इमिलिया गुरुदयाल के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का काम तय किया था। दोनों ने मिलकर पैसा लगाकर एक गाटे की जमीन खरीदी थी। आरोप है कि बाद में गौरव अग्रवाल ने 17 अक्तूबर 2024 को ग्राम देवरिया चड़ामणि की भूमि अपने नाम करा ली। इसके अतिरिक्त, 23 जून 2025 को उन्होंने अपनी मां विमला देवी के नाम गिर्द गोंडा ग्रामीण में एक जमीन का बैनामा कराया। गौरव ने अपने साथी जुबेर आरिफ फारूकी के नाम 21 बीघा जमीन का इकरारनामा भी करा लिया। अंकुर अग्रवाल ने बताया कि जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो गौरव अग्रवाल से संपर्क किया। उन्होंने जमीन का हिसाब और धनराशि वापस करने की मांग की लेकिन गौरव टालमटोल करने लगे। इस मामले को लेकर पांच अगस्त 2026 को गंगापुर में पंचायत बुलाई गई। आरोप है कि पंचायत के दौरान गौरव अग्रवाल क्रोधित हो गए। उन्होंने अंकुर अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद गौरव ने असलहे से फायरिंग की और मौके से भाग गए। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जा रही है।

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झंझरी। न्यायालय के आदेश पर एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ पिटाई करने और धोखाधड़ी की रिपोर्ट नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।