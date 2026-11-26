Gonda News: योगी से मिले बृजभूषण, बोले- कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 26 Nov 2026 11:29 PM IST
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गोंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोंडा दौरे से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई।
गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे बृजभूषण ने मुख्यमंत्री की मां सावित्री देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुलाकात के बाद उन्होंने इसे पारिवारिक और शिष्टाचार भेंट बताते हुए राजनीतिक चर्चा से इन्कार किया। बृजभूषण ने बताया कि मुख्यमंत्री की मां का निधन 20 नवंबर को हुआ था। वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। इस वजह से मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। दोनों ने एक-दूसरे का हालचाल जाना।
21 जुलाई 2025 को भी हुई थी मुलाकात
गत 23 नवंबर को बृजभूषण के छोटे बेटे और कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह भी सांसद प्रतिनिधि सोनू सिंह के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की थी। वहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने इससे पहले 21 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। ताजा मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, हालांकि बृजभूषण ने इसे पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया है।
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गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे बृजभूषण ने मुख्यमंत्री की मां सावित्री देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुलाकात के बाद उन्होंने इसे पारिवारिक और शिष्टाचार भेंट बताते हुए राजनीतिक चर्चा से इन्कार किया। बृजभूषण ने बताया कि मुख्यमंत्री की मां का निधन 20 नवंबर को हुआ था। वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। इस वजह से मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। दोनों ने एक-दूसरे का हालचाल जाना।
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21 जुलाई 2025 को भी हुई थी मुलाकात
गत 23 नवंबर को बृजभूषण के छोटे बेटे और कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह भी सांसद प्रतिनिधि सोनू सिंह के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की थी। वहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने इससे पहले 21 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। ताजा मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, हालांकि बृजभूषण ने इसे पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया है।
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