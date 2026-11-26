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गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे बृजभूषण ने मुख्यमंत्री की मां सावित्री देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुलाकात के बाद उन्होंने इसे पारिवारिक और शिष्टाचार भेंट बताते हुए राजनीतिक चर्चा से इन्कार किया। बृजभूषण ने बताया कि मुख्यमंत्री की मां का निधन 20 नवंबर को हुआ था। वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। इस वजह से मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। दोनों ने एक-दूसरे का हालचाल जाना।गत 23 नवंबर को बृजभूषण के छोटे बेटे और कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह भी सांसद प्रतिनिधि सोनू सिंह के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की थी। वहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने इससे पहले 21 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। ताजा मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, हालांकि बृजभूषण ने इसे पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया है।