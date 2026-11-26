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आशीष के अनुसार, उनकी बहन की शादी इसी वर्ष 22 जून को हुई थी। उन्होंने दान दहेज देकर बहन को विदा किया था। मगर ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के लिए बहन को परेशान करने लगे। जब वह इसकी शिकायत माता-पिता व उनसे करती थी तो समझा दिया जाता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुधवार शाम अनलुभा गांव के लोगों ने उन्हें काजल की मौत की जानकारी दी। जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि पुलिस के पहुंचने पर कमरे का दरवाजा खुला मिला और काजल का शव जमीन पर पड़ा था। मृतका के भाई की तहरीर पर पति आकाश सिंह, ससुर गोविंद सिंह व सास मोती सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।