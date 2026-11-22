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अभियान को लेकर रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में तैयारी बैठक हुई। जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बीना राय राजभर ने पदाधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी। मनकापुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी शीला त्रिवेदी और रीता सिंह को, मेहनौन की ज्योति पांडेय और अमिता पांडेय को, तरबगंज की उमा शर्मा और राजश्री सिंह को, गौरा की गीता देसाई और बेबी रानी मौर्या को, कटरा की ब्यूटी पासवान और निशि तिवारी को तथा सदर की व्यंजना मिश्रा और मनीषा मिश्रा को सौंपी गई। (संवाद)

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गोंडा। मिशन 2027 की तैयारियों के तहत भाजपा ने आधी आबादी को साधने की रणनीति बनाई है। इसके लिए बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात की महिला पदाधिकारियों की टीम गोंडा पहुंची है। ये पदाधिकारी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक महिलाओं से संवाद करेंगी। घरेलू और कामकाजी महिलाओं के साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से संपर्क कर उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगी।