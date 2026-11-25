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परिजनों ने ऑपरेशन के नाम पर पांच हजार रुपये और चाय-पानी के लिए भी रुपये लेने की शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने आरोपी स्टाफ नर्स रिजवाना को ड्यूटी से हटा दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है।देहात कोतवाली क्षेत्र के चैतपुर पोस्ट के दुफेड़िया (भदौरियन पुरवा) निवासी सूरज सिंह ने बुधवार को नगर कोतवाली में तहरीर दी। इसमें बताया कि मंगलवार सुबह पांच बजे अपने भाई नीरज की पत्नी सलोनी सिंह को प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। शाम करीब चार बजे सलोनी ने ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया। सलोनी के पति नीरज जम्मू में रहते हैं।सूरज सिंह के मुताबिक, देर रात करीब तीन बजे सलोनी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह दर्द से तड़प रही थीं। उनकी सांस भी तेज चल रही थी। परिजनों ने कई बार स्वास्थ्यकर्मियों को बुलाया लेकिन कोई देखने नहीं पहुंचा। इसी दौरान सलोनी की मौत हो गई। सूरज का आरोप है कि ऑपरेशन के नाम पर स्टाफ ने उनसे पांच हजार रुपये लिए थे। चाय-पानी के नाम पर भी 100-100 रुपये देने पड़े। परिजनों ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।सीएमएस डॉ. शंभू दयाल ने बताया कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है। स्टाफ नर्स रिजवाना को ड्यूटी से हटाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीन सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।