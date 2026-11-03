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Gonda News: एक्टू नेताओं पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप

Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM IST
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Allegation of filing of fake FIRs against AICCTU leaders
कलेक्ट्रेट में मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते एक्टू के लोग। स्रोत: संगठन
गोंडा। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एक्टू) ने प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही समेत संगठन के अन्य नेताओं और छात्र नेताओं पर दर्ज एफआईआर का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को संगठन के पदाधिकारियों ने एफआईआर निरस्त करने और मजदूर नेताओं का उत्पीड़न बंद करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया।
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अध्यक्ष मुश्ताक अहमद, सचिव राजीव कुमार व जमाल खान ने बताया कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से 23 अक्तूबर को इको गार्डन में 13 सूत्री मांगों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान आशा कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की मिशन निदेशक समेत अन्य अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता हुई थी। इसके बाद कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया था। एक्टू का आरोप है कि इसके बावजूद 24 अक्तूबर की रात 02:17 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में घटना का समय 23 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे दर्शाया गया है। संगठन ने इस पर सवाल उठाते हुए इको गार्डन के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचने की मांग की है।
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