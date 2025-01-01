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करनैलगंज के कटरा घाट, कटरा शहबाजपुर, सकरौरा, कचनापुर, यमदुतिया, भौरीगंज और पसका त्रिमुहानी घाट पर श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। घाटों पर लगे मेले में जलेबी, खिलौने और घरेलू सामान की दुकानों पर भीड़ रही। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग, मोटरबोट और पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी। गोंडा-लखनऊ मार्ग पर करीब चार किलोमीटर तक जाम लगा रहा। एसडीएम बृजेश वर्मा और सीओ आनंद कुमार राय ने कटरा घाट पर व्यवस्था का जायजा लिया।रुपईडीह के तिर्रेमनोरमा में कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला लगा। हजारों श्रद्धालुओं ने मनवर सरोवर में स्नान-दान कर रामजानकी मंदिर, दूधेश्वर महादेव और शनिदेव मंदिर में दर्शन किए। महर्षि उद्दालक मुनि की समाधि पर भी श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मेला प्रबंधक कमलेश पांडेय उर्फ दद्दन महाराज ने बताया कि गोंडा के साथ ही बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मिठाई और गट्टे की दुकानों के साथ झूले और आर्केस्ट्रा आकर्षण का केंद्र रहे। सुरक्षा के लिए सरोवर में एनडीआरएफ की टीम और गोताखोर तैनात रहे। इटियाथोक व खरगूपुर में भी मेले का आयोजन किया गया।- नवाबगंज के पटपरगंज घाट पर सुबह से ही महिला, पुरुष और बच्चे टेढ़ी नदी में स्नान के लिए पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने हर-हर गंगे के जयकारों के बीच डुबकी लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की।- पसका में भौरीगंज के श्रीरामजानकी घाट, पसका के त्रिमुहानी घाट और परेटा के बरूहा घाट पर श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान किया। खरगूपुर क्षेत्र के धुसवा पोखरा पर भी मेला लगा।- मोतीगंज के राजगढ़ में मनवर नदी के तट पर मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा। भोर से ही श्रद्धालुओं ने नदी के किनारे स्थित पोखरे में स्नान कर पूजा-अर्चना और दान-पुण्य किया।- मसकनवा संवाद के अनुसार भगवान घनश्याम महाराज की जन्मस्थली स्वामीनारायण मंदिर छपिया में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भोर में संतों और हरिभक्तों ने नारायण सरोवर में स्नान किया। भक्तों ने भगवान के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में लगे मेले में देर शाम तक भीड़ रही।- दुबहा बाजार संवाद के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर रामापुर में टेढ़ी नदी के कुटिला तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान-दान किया। इसके बाद हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं ने माथा टेका।