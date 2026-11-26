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नवाबगंज गिर्द स्थित मोफिया अगमपुर निवासी नवाब अली ने बताया कि हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के खुर्दापुर निवासी मो. गुफरान अहमद ने उसे और उसके साथी अहबाब समेत 10 लोगों को सऊदी अरब में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके बदले आरोपी ने सभी से करीब 11 लाख रुपये ले लिए। मई 2024 में उन्हें वीजा भी दे दिए गए। जांच कराने पर वीजा फर्जी निकले।इसके बाद सभी ने आरोपी से रुपये वापस मांगे लेकिन वह लगातार टालमटोल करता रहा। आरोप है कि पांच फरवरी 2026 को रुपये मांगने पर आरोपी ने अभद्रता करते हुए धमकी दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों को अपने जाल में फंसाता है। सीओ डॉ. उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।