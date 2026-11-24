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करंडा। क्षेत्र के ग्राम रोजगार सेवकों ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रभारी खंड विकास अधिकारी एडीओ आईएसबी त्रिवेणी उपाध्याय को पत्रक सौंपा। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर तीन दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। ग्राम रोजगार सेवकों ने पत्रक के माध्यम से बताया कि लंबे समय से मानदेय वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ईपीएफ भुगतान सहित अन्य विभागीय समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। लेकिन, संबंधित अधिकारी कोई पहल नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रभारी खंड विकास अधिकारी एडीओ आईएसबी त्रिवेणी उपाध्याय ने बताया कि ग्राम रोजगार सेवकों का पत्रक प्राप्त हुआ है। इससे उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इस मौके पर ब्लाक अध्यक्ष शशिकांत गिरि, सुनील कुमार, राधेश्याम सिंह यादव, गीता देवी, माधुरी देवी आदि मौजूद रहीं।