विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

थानाध्यक्ष राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि ट्रक गाजियाबाद से बिहार की राजधानी पटना जा रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर मच्छटी के पास उसका अगला गुल्ला टूट गया।इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। ट्रक पर पारचून का समान लदा हुआ था। ट्रक मच्छटी पुलिस चौकी के पास पहुंचते ही गड्ढे में फंसकर खराब हो गया। सहालग का समय होने के कारण जाम में कई बराती भी फंस गए थे। जाम के कारण लोग काफी परेशान हुए।सबसे अधिक दिक्कत बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को हुई। जाम के कारण लंबी दूरी के साथ ही क्षेत्रीय लोगों को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन किलोमीटर तक जाम की स्थिति रही। मौके पर मैकेनिक को बुलाकर ट्रक को दुरुस्त कराया गया। साथ ही मौके पर पुलिसकर्मियों को तैनात करके यातायात बहाल किया गया।