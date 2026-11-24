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स्थानीय निवासी संजय, तरुण, विशाल, शिवचरण, दिलीप, पवन कुमार और करण ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के अंतर्गत आने वाले इस रेलखंड से अप और डाउन मिलाकर 24 घंटे में करीब 200 ट्रेनों का आवागमन होता है। औसतन हर घंटे आठ से नौ ट्रेनें क्रॉसिंग से गुजरती हैं। ऐसे में करीब हर सात मिनट पर फाटक बंद करना पड़ता है। ट्रेनों की लगातार आवाजाही से सड़क यातायात बाधित रहता है।क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाई गई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। लोगों ने मांग की है कि छोटे-बड़े वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए यहां रेलवे ओवरब्रिज या उपयुक्त फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए।इस रेलखंड से 24 घंटे में करीब 200 ट्रेनों का आवागमन होता है। सुरक्षा की दृष्टि से फाटक बंद करना आवश्यक है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण उच्चाधिकारियों और नीतिगत स्तर के अधिकार क्षेत्र का मामला है।- गौरीशंकर, स्टेशन प्रबंधक, जमानिया