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तहसील और बस स्टैंड के पास स्थित इस क्रॉसिंग से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन फाटक बंद होते ही उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्र के बसंत पांडेय, उग्रसेन सिंह, रजई यादव, रामसेवक यादव, उमाशंकर द्विवेदी और सुधीर यादव ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन छोटे-बड़े हजारों वाहनों का आवागमन होता है। रेलवे ट्रैक पर मेल और पैसेंजर ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों का भी संचालन होता है। ऐसे में हर 15 मिनट पर फाटक बंद होने से आवागमन प्रभावित होता है।क्रॉसिंग के पास तहसील और बस स्टैंड होने से समस्या और बढ़ जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के अलावा कचहरी पहुंचने वाले अधिवक्ताओं और फरियादियों को भी जाम में फंसना पड़ता है। नौकरीपेशा लोगों को पड़ोसी जनपदों में जाने के लिए बस या ट्रेन पकड़ने में परेशानी होती है। नगर की करीब 40 हजार आबादी के साथ आसपास के गांवों के लगभग 10 हजार लोग प्रतिदिन बाजार आते-जाते हैं।औड़िहार स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि इस रेल ट्रैक पर प्रतिदिन लगभग 100 से अधिक एक्सप्रेस और मालगाड़ियां संचालित होती हैं। हर 15 मिनट के बाद रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से दोनों तरफ दो किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग जाता है।एसडीएम ज्योति चौरसिया ने बताया कि बाजार स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है। बिना ओवरब्रिज बनाए यहां लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा जाएगा।