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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि चलाए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य छूटे हुए सभी अर्ह नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले प्रपत्रों को समय से डिजिटाइज कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। विज्ञापन

मंगलवार को संबंधित अधिकारियों और बीएलओ ने गांवों में भ्रमण कर नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने के प्रति प्रेरित किया। इस दौरान पात्र लोगों से फॉर्म-6 प्राप्त किए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और बीएलओ को निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान पात्र नागरिकों तक पहुंचकर उनका पंजीकरण कराएं और प्राप्त प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता से पूरा करें। विज्ञापन विज्ञापन



-- -- -- -- -- -- -- -- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि चलाए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य छूटे हुए सभी अर्ह नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले प्रपत्रों को समय से डिजिटाइज कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।मंगलवार को संबंधित अधिकारियों और बीएलओ ने गांवों में भ्रमण कर नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने के प्रति प्रेरित किया। इस दौरान पात्र लोगों से फॉर्म-6 प्राप्त किए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और बीएलओ को निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान पात्र नागरिकों तक पहुंचकर उनका पंजीकरण कराएं और प्राप्त प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता से पूरा करें।

गाजीपुर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे अर्ह नागरिकों को पंजीकरण का मौका देने के लिए जिले में तीन दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। 24 से 26 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) गांवों में पहुंचकर लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 भी भरवाए जा रहे हैं।