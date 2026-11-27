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सदर विधायक जैकिशन साहू ने कहा कि संविधान की रक्षा और जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। मुहम्मदाबाद विधायक सुहैब अंसारी समानता पर जोर दिया। जिला सचिव जयराम भारती ने संविधान की 36 प्रतियां वितरित कीं। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुईं डॉ. रीना भारती का स्वागत किया गया।

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गाजीपुर। बंशी बाजार में स्थित सपा के जिला कार्यालय डॉ. लोहिया-मुलायम सिंह भवन पर बृहस्पतिवार को संविधान दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने कहा कि संविधान नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देता है। सपा संविधान, लोकतंत्र और पीडीए समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहेगी।