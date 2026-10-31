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Ghazipur News: जिले के 4.28 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 85.79 करोड़ रुपये

Sat, 31 Oct 2026 01:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:40 AM IST
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Rs 85.79 crore credited to the accounts of 4.28 lakh farmers in the district
प्रधानमंत्री किसान सम्मान नि​धि योजना की 24वीं किस्त के कार्यक्रम में कृ​षि विज्ञान केंद्र पीजी
गाजीपुर। खेती-किसानी की जरूरतों के बीच किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी कर दी गई।
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शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा स्थित भीलड़ी से किस्त हस्तांतरित की। इसके तहत गाजीपुर के 4,28,978 किसानों के बैंक खातों में कुल 85 करोड़ 79 लाख 56 हजार रुपये पहुंचे। जिले में योजना की शुरुआत से अब तक किसानों को कुल 1,999 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
इस किस्त से जिले के चार लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिला है। योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष निर्धारित वित्तीय सहायता दी जाती है। इसकी खासियत यह है कि धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
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विभाग की ओर से जिले के सभी पात्र किसानों से बैंक खाते, आधार और ई-केवाईसी से संबंधित विवरण अद्यतन रखने की अपील की गई है।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बिरनो ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह और एमएलसी प्रतिनिधि प्रदीप पाठक ने 72 किसानों को चना, मटर, मसूर और सरसों की बीज मिनीकिट निशुल्क वितरित की। संवाद
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