Ghazipur News: जिले के 4.28 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 85.79 करोड़ रुपये

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शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा स्थित भीलड़ी से किस्त हस्तांतरित की। इसके तहत गाजीपुर के 4,28,978 किसानों के बैंक खातों में कुल 85 करोड़ 79 लाख 56 हजार रुपये पहुंचे। जिले में योजना की शुरुआत से अब तक किसानों को कुल 1,999 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।इस किस्त से जिले के चार लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिला है। योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष निर्धारित वित्तीय सहायता दी जाती है। इसकी खासियत यह है कि धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।विभाग की ओर से जिले के सभी पात्र किसानों से बैंक खाते, आधार और ई-केवाईसी से संबंधित विवरण अद्यतन रखने की अपील की गई है।इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बिरनो ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह और एमएलसी प्रतिनिधि प्रदीप पाठक ने 72 किसानों को चना, मटर, मसूर और सरसों की बीज मिनीकिट निशुल्क वितरित की। संवाद