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संवाद न्यूज एजेंसी से बातचीत में राजभर ने कहा कि अकबरपुर से चुनाव लड़ने के पीछे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने की रणनीति है। उन्होंने सपा के साथ किसी संभावित गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए पार्टी को डूबती हुई नैया करार दिया।राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है और विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें मिलेंगी, उतनी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। सपा के साथ जाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में सपा का पिछला चुनावी समीकरण भी नहीं टिकेगा और वोटों का बंटवारा उसके लिए चुनौती बनेगा।000अतरौलिया में तीन साल से तैयारी, अरुण लड़ेंगे चुनावआजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट पर भी सुभासपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। राजभर ने बताया कि वहां तीन साल से काम चल रहा है। वह खुद करीब 95 प्रतिशत गांवों में नुक्कड़ सभाएं और चौपाल कर चुके हैं। गांव-गांव मतदाता सूची के आधार पर जाति और वोट का रिकॉर्ड भी तैयार कराया गया है। वहां उनके बेटे अरुण राजभर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी माहौल बनाने के लिए छह दिसंबर को आजमगढ़ में पूर्वांचल की रैली आयोजित की जाएगी। इसमें 10 विधानसभा क्षेत्रों और 22 ब्लॉक क्षेत्रों से लोगों को जुटाने की तैयारी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10-10 हजार लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है।000सपा-कांग्रेस की खींचतान को बताया बारगेनिंग की राजनीतिसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान पर राजभर ने दोनों दलों को अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से राजनीति करने वाला बताया। कहा कि गठबंधन पर बातचीत के लिए बनाई गई टीमों को अपनी बात नेतृत्व के सामने रखनी चाहिए थी, न कि उसे सार्वजनिक करना चाहिए था। उन्होंने सपा पर बारगेनिंग की राजनीति करने और कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगाया। पांच सीटों की घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि सपा का पीडीए अब खत्म हो गया है और उसका समीकरण 80 प्रतिशत मुसलमान तथा 20 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग तक सिमट गया है।राजभर ने कहा कि चंद्रशेखर और ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता से अखिलेश यादव घबराए हुए हैं। इसी वजह से वह जल्दबाजी में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार मुस्लिम मतदाता सपा के साथ जाने के मूड में नहीं हैं।लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर राजभर ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में कम जातियों के प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि विधानसभा चुनाव में 15 प्रत्याशी और आठ से दस जातियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इससे वोटों का बंटवारा होगा और 2024 के चुनाव से बना भ्रम टूट जाएगा।उन्होंने सपा-कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हिस्सेदारी और भाईचारे जैसे मुद्दों पर बात देख रहे हैं। भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ देने और नियुक्तियां करने का दावा करते हुए राजभर ने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है।