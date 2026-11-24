Ghazipur News: प्रकाश उत्सव पर निकली शोभायात्रा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:22 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:22 AM IST
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दिलदारनगर। सिख समुदाय की ओर से गुरुनानक देव के प्रकाश उत्सव पर सोमवार को नगर में शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा दोपहर दो बजे गुरुसभा सिंह गुरुद्वारा से शुरू हुई। शोभायात्रा की अगुवाई नगर की बच्चियों ने की, जिन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया। भक्तों ने गुरुनानक देव की पालकी के आगे सड़क पर झाड़ू लगाकर सम्मानपूर्वक उसे आगे बढ़ाया। शोभायात्रा के दौरान मिर्जापुर से आई गतका पार्टी ने पारंपरिक सिख युद्धकला का प्रदर्शन किया। उनके तलवारों और लाठियों के साथ दिखाए गए कौशल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस प्रदर्शन को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। यह शोभायात्रा गुरुद्वारा से निकलकर नगर क्षेत्र के रामलीला मैदान सड़क मार्ग से गुजरी। इसके बाद यह बड़ी नहर और रेलवे स्टेशन रोड होते हुए आगे बढ़ी। निरहु का पूरा मार्ग से गुजरकर शोभायात्रा पुनः गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई।
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इस प्रदर्शन को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। यह शोभायात्रा गुरुद्वारा से निकलकर नगर क्षेत्र के रामलीला मैदान सड़क मार्ग से गुजरी। इसके बाद यह बड़ी नहर और रेलवे स्टेशन रोड होते हुए आगे बढ़ी। निरहु का पूरा मार्ग से गुजरकर शोभायात्रा पुनः गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई।
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