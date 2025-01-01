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वहीं, बारिश से धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। किसानों की इन समस्याओं को लेकर शुक्रवार को रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान (रोसा) के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के नाम चार सूत्री मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने नुकसान का आकलन कराने और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही 15 दिन में मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपजिलाधिकारी ध्रुव शुक्ला को मांग पत्र सौंपा। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के साथ भी वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रोसा के जंगीपुर विधानसभा प्रभारी डॉ. शम्मी कुमार सिंह ने कहा कि आलू की खेती में प्रति बीघा करीब 20 हजार रुपये लागत आई है। इसके अलावा जमीन का किराया 15 से 20 हजार रुपये और छह महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखने का खर्च 400 रुपये प्रति क्विंटल पड़ा है।प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि आलू और धान की फसल के नुकसान का सही आकलन कराने के लिए अलग-अलग कमेटियां गठित की जाएं। कमेटियों की रिपोर्ट शासन को भेजने के साथ सार्वजनिक भी की जाए। आलू के नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की भामाशाह योजना के तहत किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाए। बारिश से खराब हुई धान की फसल का मुआवजा मिले और फसल बीमा कराने वाले किसानों को बीमा कंपनियों से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने चेतावनी दी कि 15 दिन के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद सीडीओ के साथ हुई बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने सभी मांगों को रखा। सीडीओ ने मांगें पूरी करने का भरोसा दिलाया।इस मौके पर छात्रनेता शशांक उपाध्याय, आकाश चौधरी, शोधार्थी विशाल कुमार, रजनीश राय, अभिषेक राय, सत्येंद्र मौर्य, राकेश मौर्य (पूर्व उपाध्यक्ष) और नितेश सिंह (बवाडे) समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद