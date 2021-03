{"_id":"6058cf878ebc3e8c965c0ee5","slug":"poisonous-smoke-coming-out-of-the-garbage-has-an-effect-on-health-ghazipur-news-vns5813709138","type":"story","status":"publish","title_hn":"Poisonous smoke coming out of the garbage has an effect on health","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Poisonous smoke coming out of the garbage has an effect on health

वाराणसी ब्यूरो

Updated Mon, 22 Mar 2021 10:40 PM IST Updated Mon, 22 Mar 2021 10:40 PM IST

गाजीपुर। नगर से सटे आदर्श बाजार स्थित अहिरपुरवा गांव के पास करंडा-गाजीपुर मार्ग पर दोनों पटरियां कूड़े से पटी हुई है। सड़न एवं दुर्गंध से राहगीरों एवं ग्रामीणों का आवागमन दूभर हो गया है। निस्तारण के लिए अक्सर कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती। इससे कूड़ा कई दिनों तक सुलगता रहता है। जहरीला धुआं करीब पांच किलोमीटर के दायरे में फैलता है, जो लोगों की सेहत के लिए घातक बन गया है।

नगर से निकलने वाला सैकड़ों मीट्रिक टन कूड़ा इन दिनों नगर से सटे आदर्श बाजार स्थित अहिरपुरवा के पास गिराया जा रहा है। यही नहीं उसे नष्ट कराने के नाम पर पालिका कर्मियों द्वारा आग लगा दी जाती है, जिससे इसका धुआं आसपास के गांव के लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा सड़न एवं दुर्गंध से राहगीरों को आवागमन करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जहरीले धुएं का असर खेतों की फसल पर भी पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई हैं। क्षेत्रीय लोगों ने पालिका प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है।