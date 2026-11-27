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गाजीपुर। सहालग का सीजन शुरू होते ही शहर सहित ग्रामीण अंचल के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। जिन घरों में शादी-विवाह है, उन घरों के लोग सामान की खरीदारी में जुट गए हैं। शहर के मिश्रबाजार, महुआबाग, लालदरवाजा, टाउन हॉल और चीतनाथ में मौजूद दुकानों पर लोग दुल्हों के मौर, टोपी, शेरवानी माला, पगड़ी आदि की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इन ग्राहकों को देख व्यापारियों में भी उत्साह बढ़ा हुआ है।शहर के मिश्रबाजार स्थित होल सेल विक्रेता राजेश कुमार ने बताया कि सहालग की सीजन शुरू होते ही दुकानों पर शहर सहित ग्रामीण अंचलों से सामान की खरीदारी के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं। दुकानों पर यह ग्राहक सबसे ज्यादा मौर, टोपी, पगड़ी, शेरवानी माला, तागपाट आदि की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर मौर 300 से 2500 रुपये, टोपी 250 से 1500 रुपये, शेरवानी माला 300 से 900 रुपये और पगड़ी 70 से 250 रुपये के बीच बिक रहा है।