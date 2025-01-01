Ghazipur News: दिन में भारी वाहनों के प्रवेश से चार घंटे तक जाम से जूझते रहे लोग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:11 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:11 AM IST
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जमानिया। नगर में भारी वाहनों के कारण आए दिन जाम लग रहा। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर कोतवाली गेट से ब्लॉक तिराहा होते हुए पांडेय मोड़ तक सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक जाम लग रहा।
हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब तीन घंटे तक रुक-रुककर लगे जाम में राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय निवासी राजेश गुप्ता, मुकेश यादव, रामनिवास, अनिल यादव, काशी, पिंटू और राजू ने बताया कि दिन में भारी वाहनों का नगर में प्रवेश जाम की बड़ी वजह है। नागरिकों ने दिन के समय एनएच-24 पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि जाम की सूचना मिलते ही पुलिस टीम लगाकर यातायात बहाल कराया गया। नगर में बड़े वाहनों की आवाजाही जाम का प्रमुख कारण है। दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए उच्चाधिकारियों से वार्ता की जाएगी।
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हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब तीन घंटे तक रुक-रुककर लगे जाम में राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय निवासी राजेश गुप्ता, मुकेश यादव, रामनिवास, अनिल यादव, काशी, पिंटू और राजू ने बताया कि दिन में भारी वाहनों का नगर में प्रवेश जाम की बड़ी वजह है। नागरिकों ने दिन के समय एनएच-24 पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
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प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि जाम की सूचना मिलते ही पुलिस टीम लगाकर यातायात बहाल कराया गया। नगर में बड़े वाहनों की आवाजाही जाम का प्रमुख कारण है। दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए उच्चाधिकारियों से वार्ता की जाएगी।
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