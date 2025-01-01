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हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब तीन घंटे तक रुक-रुककर लगे जाम में राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय निवासी राजेश गुप्ता, मुकेश यादव, रामनिवास, अनिल यादव, काशी, पिंटू और राजू ने बताया कि दिन में भारी वाहनों का नगर में प्रवेश जाम की बड़ी वजह है। नागरिकों ने दिन के समय एनएच-24 पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि जाम की सूचना मिलते ही पुलिस टीम लगाकर यातायात बहाल कराया गया। नगर में बड़े वाहनों की आवाजाही जाम का प्रमुख कारण है। दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए उच्चाधिकारियों से वार्ता की जाएगी।