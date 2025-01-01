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साथ ही पिछड़ा मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों और राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत का अंगवस्त्र, माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। बैठक की अध्यक्षता पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष बीरेंद्र चौहान ने की।राज्यसभा सांसद एवं भाजपा पिछड़ा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. संगीता बलवंत ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है। पिछड़ा समाज देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के सम्मान, स्वाभिमान और उत्थान को नई प्रतिष्ठा दी है। कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि संगठन की शक्ति समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता हैं। काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं से समाज के बीच संवाद और संपर्क बढ़ाकर संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा जताई।बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, क्षेत्रीय मंत्री डॉ. विजय यादव, सरिता अग्रवाल, सुभाष चौहान, रामनरेश कुशवाहा, विभा पाल, अमरनाथ शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन राजेश कुशवाहा ने किया।