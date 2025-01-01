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वह चुनार से हरी सब्जी लेकर बिहार जा रहे थे। चालक माता-पिता का इकलौता बेटा था। हादसे की जानकारी पर रविवार की सुबह कोतवाली पहुंचे परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया।सैदपुर कोतवाल अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि मिर्जापुर जनपद के चुनार थाना के वार्ड संख्या 13 दरगाह शरीफ मोहल्ला निवासी नियाज अहमद पिकअप में चुनार से हरी सब्जी लादकर बिहार जा रहे थे। सैदपुर के महरुमपुर गांव के पास वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर पिकअप और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। नियाज वाहन में फंस गया था।सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर नियाज को पिकअप से बाहर निकालकर सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान नियाज की मौत हो गई। युवक के मित्र मोहम्मद नसीम ने बताया कि नियाज अहमद माता-पिता का इकलौता बेटा था। पिकअप चलाकर वह परिवार का भरण-पोषण करता था। हादसे की जानकारी होते ही मां जायदा बेगम, पत्नी सलमन अंसारी, बेटा समद, अनस और नुमान सहित परिवार के सदस्य रोने-बिलखने लगे।सैदपुर कोतवाल अमित मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच करने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है।