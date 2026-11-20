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गाजीपुर। दीपावली के बाद धूल, धुएं और बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। गोराबाजार स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। टीबी एवं चेस्ट रोग विभाग की ओपीडी में अब रोजाना करीब 90 मरीज पहुंच रहे हैं। एक माह पहले इनकी संख्या 65 से 70 के बीच थी। मरीजों में सबसे अधिक संख्या 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की है। मेडिकल कॉलेज के टीबी एवं चेस्ट विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. भानुप्रताप पांडेय ने बताया कि दीपावली के बाद से सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। मेडिसिन विभाग के डॉ. नारायण पांडेय ने बताया कि ओपीडी में सांस संबंधी परेशानी वाले 30 से 40 मरीज पहुंच रहे हैं। धूल और धुएं के अलावा मौसम में बदलाव भी उनकी परेशानी बढ़ा सकता है।