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प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि महाविद्यालय में विवेकी राय, पीएन सिंह, शिवमूरत सिंह और जितेंद्र नाथ पाठक जैसे साहित्यकारों की परंपरा रही है। हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया के प्रोफेसर अखिलेश शर्मा ने नवगीत को यथार्थबोध को स्वर देने वाली गीतों की आदिम परंपरा का परिष्कृत रूप बताया। संयोजक प्रोफेसर शिखा तिवारी ने नवगीत के स्थापित 19 प्रतिमानों पर चर्चा की। वरिष्ठ नवगीतकार एवं सरस्वती पत्रिका के संपादक डॉ. रविनंदन सिंह ने कहा कि आधुनिक मनुष्य की पीड़ा और संत्रास की अभिव्यक्ति का माध्यम नवगीत है, लेकिन आधुनिक आलोचकों ने इसे अब तक स्वीकार नहीं किया है।मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह ने नवगीत के विकास में गाजीपुर के डॉ. उमाशंकर तिवारी के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहायक निदेशक प्रदीप कुमार ने पूर्वांचल की समृद्ध नवगीत परंपरा की सराहना करते हुए लेख, पुस्तकें और पांडुलिपियां आमंत्रित कीं। इस दौरान प्रोफेसर शिखा तिवारी की पुस्तक हिंदी नवगीत के निकष और विविध आयाम का लोकार्पण हुआ। संचालन प्रोफेसर संजय चतुर्वेदी ने किया।द्वितीय तकनीकी सत्र में प्रोफेसर मांधाता राय ने कहा कि नवगीत भाषा, शिल्प और संवेदना के स्तर पर संघर्ष कर रहा है। डॉ. शशिकला जायसवाल ने महिलाओं के संघर्ष को नवगीत में मिली अभिव्यक्ति का उल्लेख किया। डॉ. गजाधर शर्मा गंगेश ने गाजीपुर में 1443 ईस्वी से नवगीत परंपरा की शुरुआत बताते हुए रामचरित उपाध्याय, श्रीधर मिश्र और डॉ. उमाशंकर तिवारी का उल्लेख किया।जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के हिंदी प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर राय, देवेंद्र आर्य और अन्य वक्ताओं ने भी नवगीत की विकास यात्रा और प्रासंगिकता पर विचार रखे। 25 नवंबर को संगोष्ठी के अंतिम दिन तकनीकी सत्र और नवगीत काव्य पाठ होगा।