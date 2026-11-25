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केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी का विषय हिंदी नवगीत परंपरा और पूर्वांचल के नवगीतकार था। प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता नवगीतकार डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र ने कहा कि पिंगल शास्त्र में लगभग डेढ़ लाख छंद हैं और विश्व के प्रमुख छंदोबद्ध काव्य साहित्य के छंद भारत से निकले हैं। अकादमिक जगत को नवगीत परंपरा गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है।बीज वक्तव्य देते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भूरेलाल ने कहा कि कविता और साहित्य रचना गंभीर साहित्यिक कर्म है। नवगीत अपने भीतर से बड़ा आलोचक खड़ा नहीं कर सका और मनुष्य की मुकम्मल परिभाषा भी नहीं गढ़ सका। कोई आंदोलन बाहरी विरोध से नहीं, बल्कि अंदरूनी कमजोरी से समाप्त होता है।प्रो. भुवनेश्वर दुबे ने नवगीत को भारतीय मिठास बताते हुए उसमें पर्यावरण चेतना, जीवन विमर्श और भारतीयता के आग्रह को महत्वपूर्ण बताया। बलिया के प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह ने कहा कि नवगीत सहज संप्रेषणीयता के कारण जनमानस में रचा-बसा है। समालोचक माधव कृष्ण ने नवगीत की परंपरा और उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन पर विचार रखे।प्रथम तकनीकी सत्र का संचालन स्वामी सहजानंद सरस्वती महाविद्यालय के हिंदी आचार्य डॉ. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अनंग ने किया। महाविद्यालय के प्रबंधक एवं अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने साहित्यिक और अकादमिक आयोजनों को आगे भी प्रोत्साहित करने की बात कही।