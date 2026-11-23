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सपा जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के ऐसे महान नेता थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के हक, सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई में समर्पित कर दिया। उनका राजनीति में पदार्पण संघर्ष, सादगी, सामाजिक संवेदना और जनसेवा की भावना से प्रेरित था।उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री के रूप में किसानों, नौजवानों, गरीबों और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी। ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा।विधायक जंगीपुर डॉ. वीरेंद्र यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे जीवन में गरीबों, किसानों, नौजवानों और शोषित-वंचित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। विधायक जैकिशन साहू ने कहा कि उन्होंने सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया। साथ ही विधायक जंगीपुर डॉ. वीरेंद्र यादव की ओर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को फल वितरित कर जनसेवा का संदेश दिया गया।इस मौके पर सपा नेता संतोष यादव, पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, सुदर्शन यादव, डॉ. नन्हकू यादव आदि मौजूद रहे।मुलायम सिंह यादव के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्पकासिमाबाद। समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर रविवार को क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी आयोजित की गई। पूर्व मंत्री शादाब फातिमा ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। शादाब फातिमा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने गरीबों, पिछड़ों, वंचितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उनके विचार और सामाजिक न्याय की भावना आज भी प्रासंगिक हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर समानता, भाईचारा और सद्भाव मजबूत करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में बृजभान सिंह बघेल, हीरामणि चौहान, सदरे आलम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संचालन रामदरश यादव ने किया। संवाद