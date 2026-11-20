Ghazipur News: सांसद ने ओलंपिक पदक विजेता राजकुमार पाल काे किया सम्मानित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:39 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:39 AM IST
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गाजीपुर। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को बृहस्पतिवार को सम्मानित किया गया। छावनी लाइन स्थित कार्यालय में राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजकुमार पाल का अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया।
सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने कहा कि राजकुमार पाल ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर गाजीपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है
उन्होंने बताया कि राजकुमार पाल की उपलब्धियों में पेरिस ओलंपिक 2024 का कांस्य पदक, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 और हॉकी एशिया कप 2025 का स्वर्ण पदक तथा एशियन गेम्स 2026 का स्वर्ण पदक शामिल है। इस अवसर पर डॉ. अवधेश बिंद, विभा पाल, ग्राम प्रधान नंदू पासी, रंजीत कुमार, कमला गिरी, निहरका बिंद, सुमन वर्मा, तेजप्रकाश कुशवाहा, विनोद दुबे, श्लोक बिंद आदि माैजूद रहे। संवाद
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सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने कहा कि राजकुमार पाल ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर गाजीपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है
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उन्होंने बताया कि राजकुमार पाल की उपलब्धियों में पेरिस ओलंपिक 2024 का कांस्य पदक, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 और हॉकी एशिया कप 2025 का स्वर्ण पदक तथा एशियन गेम्स 2026 का स्वर्ण पदक शामिल है। इस अवसर पर डॉ. अवधेश बिंद, विभा पाल, ग्राम प्रधान नंदू पासी, रंजीत कुमार, कमला गिरी, निहरका बिंद, सुमन वर्मा, तेजप्रकाश कुशवाहा, विनोद दुबे, श्लोक बिंद आदि माैजूद रहे। संवाद
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