विज्ञापन

सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने कहा कि राजकुमार पाल ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर गाजीपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया हैउन्होंने बताया कि राजकुमार पाल की उपलब्धियों में पेरिस ओलंपिक 2024 का कांस्य पदक, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 और हॉकी एशिया कप 2025 का स्वर्ण पदक तथा एशियन गेम्स 2026 का स्वर्ण पदक शामिल है। इस अवसर पर डॉ. अवधेश बिंद, विभा पाल, ग्राम प्रधान नंदू पासी, रंजीत कुमार, कमला गिरी, निहरका बिंद, सुमन वर्मा, तेजप्रकाश कुशवाहा, विनोद दुबे, श्लोक बिंद आदि माैजूद रहे। संवाद