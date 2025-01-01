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अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक पक्ष का कब्जा खाली करा दिया। अधिवक्ता प्रभात सिंह ने बताया कि विवादित भूखंड पर बीते बृहस्पतिवार को देवनारायण यादव के परिवार की महिलाओं और पुरुषों ने कब्जा कर लिया था।इसके विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ता राजेंद्र यादव के समर्थन में सैदपुर सिविल न्यायालय के सिविल बार एसोसिएशन और सैदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया।अधिवक्ता तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार सुमन ने उनका ज्ञापन लिया। बाद में अधिवक्ता सैदपुर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर सौंपी। कुछ देर बाद ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और तनाव की स्थिति बन गई। उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने देवनारायण यादव के पुत्र दिवंगत विनोद यादव की पत्नी मीरा यादव और उनकी सास विमला देवी सहित दो किशोर लड़कियों को विवादित भूखंड से बाहर कर कब्जा खाली कराया। सैदपुर कोतवाली के कोतवाल अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि जबरन कब्जा खाली करा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं, नायब तहसीलदार सुमन ने बताया कि ज्ञापन मिला है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।