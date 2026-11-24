विज्ञापन



सम्राट अशोक क्लब भारत और लटिया महोत्सव आयोजन समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध चरित्र चन्द्रोदय के पाठ से हुई। इसके बाद बौद्ध परंपराओं के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। श्रद्धालुओं ने बुद्ध वंदना और जयकारों के साथ आयोजन में सहभागिता की। विज्ञापन

इस मौके पर धम्म गुरु नन्दरतन महाथेरा ने कहा कि लटिया की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना सभी का सामूहिक दायित्व है।

कार्यक्रम में सम्राट अशोक क्लब भारत के जिलाध्यक्ष अरविंद कुशवाहा, राष्ट्रीय महाप्रबंधक डॉ. आरपी मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव जीवनदीप मौर्य, पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा, पूर्व एमएलसी बृजभूषण कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सच्चिदानंद मौर्य समेत अशोक कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, रामेश्वर कुशवाहा, राजन मौर्य, राम प्रभाष, शिवजी वर्मा, सत्यनारायण, शशिकांत कुशवाहा और वीर बहादुर मौर्य सहित बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी मौजूद रहे। सम्राट अशोक क्लब भारत और लटिया महोत्सव आयोजन समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध चरित्र चन्द्रोदय के पाठ से हुई। इसके बाद बौद्ध परंपराओं के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। श्रद्धालुओं ने बुद्ध वंदना और जयकारों के साथ आयोजन में सहभागिता की।इस मौके पर धम्म गुरु नन्दरतन महाथेरा ने कहा कि लटिया की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना सभी का सामूहिक दायित्व है।कार्यक्रम में सम्राट अशोक क्लब भारत के जिलाध्यक्ष अरविंद कुशवाहा, राष्ट्रीय महाप्रबंधक डॉ. आरपी मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव जीवनदीप मौर्य, पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा, पूर्व एमएलसी बृजभूषण कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सच्चिदानंद मौर्य समेत अशोक कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, रामेश्वर कुशवाहा, राजन मौर्य, राम प्रभाष, शिवजी वर्मा, सत्यनारायण, शशिकांत कुशवाहा और वीर बहादुर मौर्य सहित बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी मौजूद रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

जमानिया। लटिया की ऐतिहासिक विरासत और बौद्ध संस्कृति को नई पहचान दिलाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। लटिया महोत्सव के आयोजन को भव्य स्वरूप देने के लिए बघरी स्थित महोत्सव स्थल पर मंगलवार को नए परिसर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। सम्राट अशोक क्लब भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र मौर्य सहित देशभर से पहुंचे बौद्ध अनुयायियों की मौजूदगी में श्रीलंका बुद्ध विहार, कुशीनगर के विहाराधिपति धम्म गुरु नन्दरतन महाथेरा ने विधि-विधान से आधारशिला रखी।