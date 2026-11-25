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प्रभारी थानाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने बताया कि जलालाबाद गांव निवासी सराफा कारोबारी जयशंकर प्रसाद वर्मा ने बताया कि जलालाबाद चौराहे पर आभूषण की दुकान है। शाम करीब साढ़े पांच बजे वह दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। पीड़ित ने बताया कि जलालाबाद चौराहे से मुश्किल से करीब 50 मीटर आगे राष्ट्रीय राजमार्ग-124 डी पर मरदह की तरफ जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़े ही थे कि घात लगाए बाइक सवार हेलमेट पहने दो बदमाशों ने उनकी बाइक में लात मार दिया, जिससे वह बाइक सहित गिर गए। इसके बाद सिर के पास तमंचा सटा दिया और बाइक की डिकी में रखा आभूषणों से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित जयशंकर प्रसाद वर्मा ने बताया कि लुटेरों का करीब दस मिनट तक विरोध करने के साथ आभूषण से भरा बैग बचाने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश गाली देते हुए बाइक से भाग गए। हालांकि, जहां घटना हुई वहां से काफी लोगों का आवागमन रहता है। करीब 100 मीटर दूरी पर चौकी है और चौराहे पर पुलिस रहती है, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देने में सफल रहे। पीड़ित ने बताया कि बैग में करीब 25 ग्राम सोने के आभूषण, करीब ढाई किलो चांदी के आभूषण और हिसाब-किताब की कॉपी रखी हुई थी। प्रभारी थानाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम बदमाशों का पीछा करने में जुटी हुई है। साथ ही पीड़ित से पीड़ित से पूछताछ के बाद जांच-पड़ताल की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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क्षेत्र के जलालाबाद मोड़ के पास बुधवार की शाम करीब 5.30 बजे बाइक सवार हेलमेट लगाए दो बदमाशों ने तमंचा सटाकर बाइक सवार सराफा कारोबारी से डिकी में रखा आभूषण से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित के मुताबिक, बैग में करीब 25 ग्राम सोना और ढाई किलो चांदी के आभूषण थे। वारदात को अंजाम देकर लुटेरे तमंचा लहराते भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी रही।