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दुकानदारों के मुताबिक, पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले में काफी भीड़ जुटती थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सालभर की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए इस मेले का इंतजार करते थे। गृहस्थी के सामान से लेकर लकड़ी से बने सिल-बट्टे और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खूब बिक्री होती थी। कई दुकानदारों की पांच दिवसीय मेला समाप्त होने के बाद भी आठवें दिन तक दुकानें चलती थीं, लेकिन इस बार पहले दिन ही बाजार की रौनक फीकी नजर आई।धानापुर, चंदौली निवासी मिठाई लाल ने बताया कि वह हर साल मेले में सिल-बट्टे की दुकान लगाते हैं। पिछले वर्ष 15 से 20 हजार रुपये तक की बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार दस हजार रुपये की बिक्री होना भी मुश्किल लग रहा है।तुलापट्टी, ब्राह्मणपुरा निवासी महेश राम ने बताया कि उनकी झूले की दुकान है। पिछले वर्ष मेले में 10 से 12 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती थी, लेकिन इस बार भीड़ काफी कम है। पहले जैसा बाजार नहीं दिख रहा है। भवानीपुर उर्फ तिवारीपुर निवासी गणेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वह हर साल चाट की दुकान लगाते हैं। पिछले वर्ष 15 से 20 हजार रुपये तक की बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार भीड़ को देखते हुए दस हजार रुपये की बिक्री भी मुश्किल लग रही है।मेले में सुरक्षा के लिए पुलिस कैंप और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। जिला पंचायत का कैंप भी स्थापित किया गया है। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी हैं। श्रद्धालु चरखी और झूलों का आनंद लेते नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और पीएसी के जवान लगातार चक्रमण करते रहे। दुकानदारों को उम्मीद है कि आने वाले चार दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी और कारोबार में तेजी आएगी।