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Ghazipur News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार बेटी की मौत, मां, पिता और बहन गंभीर

Tue, 03 Nov 2026 08:51 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:51 PM IST
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Daughter on motorcycle killed after being hit by a pickup truck; mother, father, and sister critically injured
सुहवल की खबर में-----मृतका रिशा की फाइल फोटो। स्रोत- परिजन
क्षेत्र के महदेवा स्थित एक निजी पेट्रोल पंप के सामने सोमवार की देर शाम तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार बेटी की मौत हो गई। जबकि मां, पिता और बहन घायल हो गई। तीनों का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है।
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थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि दुल्लहपुर निवासी संजय (45) पत्नी सीमा (35) और दो बेटियों रिशा (12) तथा प्रिशा (6) के साथ बाइक से गाजीपुर से नौली जा रहे थे। सीमा नाैली में एएनएम है। पूरा परिवार एएनएम संघ के कार्यक्रम से लाैट रहा था। इसी दौरान सोमवार की शाम सुहवल थाना क्षेत्र में रेवतीपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। उपचार के दौरान रिशा (12) की मौत हो गई। वहीं संजय, सीमा और छोटी बेटी प्रिशा का उपचार चल रहा है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई थी, जिसके बाद परिजन तत्काल मेडिकल काॅलेज अस्पताल पहुंच गए। टक्कर मारने वाले अज्ञात पिकअप की जानकारी जुटाई जा रही है। संवाद
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