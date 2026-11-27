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गोरखपुर से वाराणसी जाने वाली मेल ट्रेन के गुजरने के लिए रेलवे गेट बंद होने के दौरान काफी वाहन खड़े हो गए थे। गेट खुलते ही जल्द निकलने के प्रयास में वाहन चालकों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ मच गई। इसी दौरान भीड़ के दबाव से गेट का बूम टूट गया। इस कारण दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। विज्ञापन

इस संबंध में स्टेशन मास्टर विनोद यादव ने बताया की बूम टूटने के बाद उसको बाहर निकाल कर स्लाइडर के सहारे वैकल्पिक व्यवस्था से ट्रेनों का आना-जाना हुआ। कोई ट्रेन प्रभावित नहीं हुई। गोरखपुर से वाराणसी जाने वाली मेल ट्रेन के गुजरने के लिए रेलवे गेट बंद होने के दौरान काफी वाहन खड़े हो गए थे। गेट खुलते ही जल्द निकलने के प्रयास में वाहन चालकों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ मच गई। इसी दौरान भीड़ के दबाव से गेट का बूम टूट गया। इस कारण दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।इस संबंध में स्टेशन मास्टर विनोद यादव ने बताया की बूम टूटने के बाद उसको बाहर निकाल कर स्लाइडर के सहारे वैकल्पिक व्यवस्था से ट्रेनों का आना-जाना हुआ। कोई ट्रेन प्रभावित नहीं हुई।

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जखनिया। स्थानीय.रेलवे स्टेशन के उत्तरी केबिन के पास रेलवे गेट पर बृहस्पतिवार की शाम करीब सात बजे भीड़ के दबाव के चलते गेट का बूम टूट गया। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। समस्या की वजह से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।