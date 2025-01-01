Ghazipur News: चौथे दिन भी मौनी बाबा मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:20 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:20 AM IST
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करंडा। क्षेत्र के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा धाम पर चल रहे पांच दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले में शुक्रवार को चौथे दिन भी श्रद्धालुओं और मेलार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर होते-होते मेला परिसर लोगों से गुलजार हो उठा। मेले में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की अच्छी खासी भीड़ रही। दुकानदार भोला, महेश, मिठाई लाल, गणेश आदि दुकानदारों ने बताया कि मेले में लगी दुकानों पर गृहस्थी के सामान, खिलौने, लकड़ी से बने घरेलू उपयोग के सामान और सील-बट्टा की खरीदारी के लिए लोग जुटे रहे। वहीं, बच्चों ने विभिन्न प्रकार के झूलों और मनोरंजन के साधनों का लुत्फ उठाया। खानपान की दुकानों पर भी लोगों की आवाजाही बनी रही। लगातार चौथे दिन भीड़ उमड़ने से दुकानदारों में उत्साह दिखा। उधर, मौनी बाबा का भी श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया।
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