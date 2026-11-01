फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Body of youth who drowned in the Ganga found 100 meters from the spot

Ghazipur News: गंगा में डूबे युवक का घटना स्थल से 100 मीटर दूर मिला शव

Sun, 01 Nov 2026 02:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Body of youth who drowned in the Ganga found 100 meters from the spot
श्मशान घाट पर गंगा में डूबे गंगा मिला युवक का मिला शव की खबर में----मृतक राजू कुशवाहा उर्फ शेख - फोटो : doda news
सुहवल। शहर कोतवाली अंतर्गत श्मशान घाट पर बीते 29 अक्तूबर को गंगा में डूबे युवक का शव तीसरे दिन शनिवार की सुबह वीर अब्दुल हमीद सेतु के नीचे उतराया मिला। शव घटना स्थल से 100 मीटर दूरी पर मिला।
विज्ञापन

शव मिलने की जानकारी होने पर परिवार के सदस्य गंगा घाट पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि अकलपुरा रजदेपुर देहाती निवासी राजू कुशवाहा उर्फ शेखर (35) पड़ोसी के निधन पर श्मशान घाट पर गया था।
विज्ञापन

घाट पर पहुंचने के बाद वह खड़ा था। तभी अचानक अपने पिता से यह कहते हुए गंगा नदी की ओर दौड़ पड़ा कि अब जा रहा हूं। इससे पहले कि पिता और वहां मौजूद लोग उसे रोक पाते, वह नदी में उतर गया। पिता और अन्य लोग उसे आवाज लगाते रहे, लेकिन तबतक वह गहरे में चला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से तलाश कराई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
घटना के तीसरे दिन सुबह 6 बजे श्मशान घाट से करीब 100 मीटर दूर वीर अब्दुल हमीद सेतु के नीचे गंगा स्नान करने गए लोगों ने राजू कुशवाहा के शव को उतराया देखा, जिसके बाद शव को खींच कर किनारे पर लाया गया। कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।
राजू परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके छोटे भाई का नाम दिनेश कुशवाहा है। राजू टोटो पर आइसक्रीम और मोमोज बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता था, जबकि उसके पिता काशी कुशवाहा सब्जी बेचते हैं।

शव देख पत्नी रंजना कुशवाहा, बेटी आकांक्षा, अंशिका, छोटा बेटा अंश और मां राधिका देवी सहित परिजन रोने- बिलखने लगे। कोतवाल प्रदीप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed