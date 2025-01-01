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वह करंडा थाना क्षेत्र स्थित रिश्तेदारी में गए थे। जहां से वह एक रिश्तेदार के साथ बाइक से घर आ रहे थे। थानाध्यक्ष मदन लाल पटेल ने बताया कि मरदह थाना के पृथ्वीपुर निवासी प्रकाश बिंद (52) बृहस्पतिवार को अपने एक रिश्तेदार के साथ करंडा थाना क्षेत्र में रिश्तेदारी गए थे।वहां से घर लौटते समय रात करीब 10 बजे बिहरा के पास अचानक सड़क पर बछड़ा आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में प्रकाश बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों एवं ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल पास के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जानकारी होने पर पहुंचे उनके बेटे बुल्लू बिंद की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।