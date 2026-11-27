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प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुनील कुमार सिंह कांस्टेबल बृजेश कुमार यादव द्वितीय और राजकुमार निषाद के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मुकदमे में वांछित आरोपी कांशीराम आवास के पीछे स्थित गौशाला के पास मौजूद है।सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोपहर करीब 2:23 बजे पटखौलिया निवासी छोटू उर्फ छोट्टन उर्फ छोटक पुत्र रसूल को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से पीली धातु का एक गगरा, एक थाली, एक लोटा, एक गिलास और 2050 रुपये नकद बरामद हुए।प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ जमानिया थाने में चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट सहित आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया।