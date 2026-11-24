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शहर के खिड़की घाट, पोस्ता घाट, अंजनी घाट, रामघाट, चीतनाथ, गोलाघाट, रामेश्वर घाट, कलक्टर घाट, ददरीघाट, नवापुरा घाट, सिकंदरपुर घाट, महादेवा और पत्थर घाट समेत विभिन्न गंगा घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। शाम होते ही परिवारों के साथ लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने दीपदान कर सुख-समृद्धि की कामना की। घाटों पर उमड़ी भीड़ के कारण मेले जैसा नजारा रहा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रमुख गंगा घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर चार पहिया वाहनों का प्रवेश रोका गया था।000कलक्टर घाट पर उमड़ी सबसे अधिक भीड़देव दिवाली पर कलक्टर घाट का नजारा देखते ही बन रहा था। शाम ढलने के साथ ही यहां श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली गई। शहर के कोने-कोने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग दीपदान और रोशनी का नजारा देखने पहुंचे। गंगा घाट से झुन्नूलाल के चौराहे तक मेले जैसा माहौल रहा। चाट-पकौड़ी, खिलौने और शृंगार की दुकानें सजी रहीं। लोगों ने दीपदान के साथ खरीदारी का भी आनंद लिया।000काशी की तर्ज पर हुई गंगा आरतीदेव दीपावली पर शहर के चीतनाथ और कलक्टर घाट पर काशी की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। मां गंगा की स्तुति और आरती से घाटों का माहौल भक्तिमय हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु आस्था में डूबे नजर आए। आरती संपन्न होने के बाद लोगों ने दीपदान किया।रंगोलियों ने बढ़ाई घाटों की खूबसूरतीकलक्टर घाट पर रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें युवकों और युवतियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने आकर्षक रंगोली बनाकर घाट की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। उत्कृष्ट रंगोली बनाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमानदीपदान के साथ लोगों ने आतिशबाजी का भी आनंद लिया। आसमान में पटाखों की रंग-बिरंगी रोशनी और गंगा के पानी में बनते उनके प्रतिबिंब ने उत्सव की रौनक बढ़ा दी। वहीं, युवाओं और महिलाओं में मोबाइल से यादगार पलों को कैमरे में कैद करने और सेल्फी लेने का खासा उत्साह दिखा। घाटों पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भक्ति गीतों की गूंज देर तक सुनाई देती रही।