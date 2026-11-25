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मेले में आए दुकानदार शुभम, महेश, भोला, मिठाई, गणेश, आदि ने बताया कि बुधवार को मेले में पहुंचे लोगों ने गृहस्थी के सामान, लकड़ी से बनी घरेलू उपयोग की वस्तुओं, खिलौनों और अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी की। बच्चों ने झूलों और मनोरंजन के साधनों का आनंद लिया। वहीं, गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। विज्ञापन

पहले दिन कम भीड़ के कारण कारोबार प्रभावित होने से दुकानदारों में मायूसी थी। हालांकि, दूसरे दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने से उन्हें कारोबार बेहतर होने की उम्मीद जगी है। मेले में बढ़ी चहल-पहल से दुकानदारों और खरीदारों दोनों में उत्साह दिखाई दिया। मेले में आए दुकानदार शुभम, महेश, भोला, मिठाई, गणेश, आदि ने बताया कि बुधवार को मेले में पहुंचे लोगों ने गृहस्थी के सामान, लकड़ी से बनी घरेलू उपयोग की वस्तुओं, खिलौनों और अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी की। बच्चों ने झूलों और मनोरंजन के साधनों का आनंद लिया। वहीं, गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।पहले दिन कम भीड़ के कारण कारोबार प्रभावित होने से दुकानदारों में मायूसी थी। हालांकि, दूसरे दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने से उन्हें कारोबार बेहतर होने की उम्मीद जगी है। मेले में बढ़ी चहल-पहल से दुकानदारों और खरीदारों दोनों में उत्साह दिखाई दिया।

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चोचकपुर स्थित मौनी बाबा धाम पर चल रहे पांच दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले में बुधवार को दूसरे दिन रौनक बढ़ गई। पहले दिन के मुकाबले अधिक संख्या में श्रद्धालु और खरीदार पहुंचे। सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। भीड़ बढ़ने से मेले में कारोबार की रफ्तार भी तेज हुई और मायूस दुकानदारों के चेहरे खिल उठे।