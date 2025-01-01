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गहमर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अंकित सिंह ने 42 लोगों की जांच की। मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोग अधिक पहुंचे। नंदगंज नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर डॉ. शालिनी भास्कर ने 51 लोगों की जांच कर दवा दी। भड़सर के तीन स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों ने 95 मरीजों का स्वास्थ्य किया। आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाएं दीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लहुरापुर में चिकित्सक डॉ. अजवत अंसारी ने 27 लोगों की जांच कर दवाएं दीं।बोगना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक रविकांत बलवंत ने बताया कि 29 मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं दी गई। अरसदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉ. सोफिया बानो ने 39 मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उपचार किया। बिरनो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. सीपी मिश्रा ने बताया कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण वायरल फीवर, खांसी-जुकाम और पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।सीएमओ डॉ. एसके पांडेय ने बताया कि सभी केंद्रों पर सफलतापूर्वक जन आरोग्य मेले का संचालन किया गया है। ठंड के मौसम में लोग साफ-सफाई रखें, खानपान पर विशेष ध्यान दें। तबीयत खराब होने पर तत्काल पास के सरकारी अस्पतालों पर पहुंचकर उपचार कराएं।