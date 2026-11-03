Firozabad News: फंदे से लटकी मिली महिला, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

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रामनगर निवासी गोविंद राम शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री शिखा तिवारी (31) की शादी फरवरी 2017 में कुशवाहा नगर, थाना उत्तर निवासी अमित तिवारी के साथ की थी। मृतका अपने पीछे तीन वर्षीय पुत्री नव्या और पांच वर्षीय पुत्र अंश को रोता-बिलखता छोड़ गई है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि ससुरालीजन शादी में मिले दान-दहेज से संतुष्ट नहीं थे और लगातार कार तथा पांच लाख रुपये नकद की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पिता का यह भी आरोप है कि दो नवंबर की रात करीब 11 बजे पति ने फोन कर हत्या कर देने की जानकारी दी थी, जिसके बाद मायके वाले मौके पर पहुंचे।पुलिस की जांच में घरेलू कलह की बात आई सामनेपुलिस ने मामले में मृतका के ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ की। जिसमें सामने आया कि शिखा और उसके पति अमित तिवारी में कलह रहती थी। सोमवार शाम को इन दोनों के बीच कलह हुई थी। इसके बाद शिखा अपने कमरे में चली गई थी। काफी देर तक बाहर न आने पर ससुराल वालों ने जाकर देखा था तो वह फंदे पर लटकी हुई मिली थी, जिसे उतारकर तुरंत ट्रामा सेंटर ले गए थे। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मायके पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त हो गई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है और जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे पर लटकने से मौत होने की वजह सामने आई है।