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Firozabad News: ट्रेनों पर पत्थर फेंका तो 10 साल तक की हो सकती है सजा

Tue, 03 Nov 2026 12:11 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 03 Nov 2026 12:11 AM IST
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Throwing stones at trains can lead to a prison sentence of up to 10 years.
सांकेतिक 
फिरोजाबाद। ट्रेनों पर पत्थरबाजी और रेलवे ट्रैक बाधित करने की घटनाओं को रोकने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने सख्ती के साथ जागरूकता अभियान शुरू किया है। सोमवार को नगला हिंडल रेलवे क्रॉसिंग के आसपास रहने वाले लोगों के साथ बैठक कर उन्हें रेलवे कानून की जानकारी दी गई। चेतावनी दी कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकना और रेलवे ट्रैक बाधित करना गंभीर अपराध है। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है।
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पुलिस महानिदेशक रेलवे के आदेश पर पुलिस महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज के निर्देशन में जीआरपी फिरोजाबाद और आरपीएफ शिकोहाबाद की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक जीआरपी फिरोजाबाद शेर सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर शिकोहाबाद और चौकी प्रभारी शिकोहाबाद ने पुलिस बल के साथ हॉटस्पॉट क्षेत्र नगला हिंडल में लोगों को जागरूक किया।
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बैठक में रेलवे एक्ट की धारा की जानकारी देते हुए उनके उल्लंघन पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया गया। अभिभावकों से कहा गया कि वे बच्चों को रेलवे लाइन के किनारे क्रिकेट और गिल्ली-डंडा खेलने से रोकें। उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि खेल-खेल में बच्चे ट्रेनों पर पत्थरबाजी जैसी खतरनाक हरकत न करें। ऐसी घटनाओं में बच्चों के साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि रेलवे ट्रैक के आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि या पत्थरबाजी की घटना दिखाई दे तो तत्काल जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और 139 की जानकारी भी दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता पंपलेट चस्पा कर लोगों को सचेत किया गया।
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