Firozabad News: ट्रेनों पर पत्थर फेंका तो 10 साल तक की हो सकती है सजा

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पुलिस महानिदेशक रेलवे के आदेश पर पुलिस महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज के निर्देशन में जीआरपी फिरोजाबाद और आरपीएफ शिकोहाबाद की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक जीआरपी फिरोजाबाद शेर सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर शिकोहाबाद और चौकी प्रभारी शिकोहाबाद ने पुलिस बल के साथ हॉटस्पॉट क्षेत्र नगला हिंडल में लोगों को जागरूक किया।बैठक में रेलवे एक्ट की धारा की जानकारी देते हुए उनके उल्लंघन पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया गया। अभिभावकों से कहा गया कि वे बच्चों को रेलवे लाइन के किनारे क्रिकेट और गिल्ली-डंडा खेलने से रोकें। उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि खेल-खेल में बच्चे ट्रेनों पर पत्थरबाजी जैसी खतरनाक हरकत न करें। ऐसी घटनाओं में बच्चों के साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि रेलवे ट्रैक के आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि या पत्थरबाजी की घटना दिखाई दे तो तत्काल जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और 139 की जानकारी भी दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता पंपलेट चस्पा कर लोगों को सचेत किया गया।