Firozabad News: युवक को अस्पताल घसीटकर सड़क पर लाए, लात-घूंसों से पीटा

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खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कनवारा के पीड़ित अमन कुमार ने आरोप लगाया 11 नवंबर की रात करीब नौ से 10 बजे के बीच वह आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती अपनी बहन रूबी को खाना देने आया था। अस्पताल के पास गली में लघुशंका कर रहा था तभी एक युवक ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी।आरोप है कि कुछ देर बाद पांच युवक अस्पताल के अंदर पहुंचे और उसे पकड़कर लात-घूंसों से पीटने लगे। इसके बाद घसीटते हुए सड़क पर ले गए और पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट्स, चेहरे और सिर पर लातों से हमला किया। मारपीट में उसे अंदरूनी चोटें आईं। पीड़ित के अनुसार, अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान सचिन यादव, रानू यादव, सौरभ भटनागर, ऋषभ यादव और हर्षित यादव निवासी जैन नगर के रूप में हुई। पुलिस ने पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना में पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद