Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   They dragged the young man out of the hospital and onto the street, then beat him with kicks and punches.

Firozabad News: युवक को अस्पताल घसीटकर सड़क पर लाए, लात-घूंसों से पीटा

Sun, 15 Nov 2026 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 15 Nov 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
They dragged the young man out of the hospital and onto the street, then beat him with kicks and punches.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र के जैन नगर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में बहन को खाना देने आए युवक रो पांच लोगों ने जमकर पीटा। हमलावरों ने युवक को अस्पताल के अंदर से घसीटकर सड़क पर ले जाकर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। उत्तर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन

खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कनवारा के पीड़ित अमन कुमार ने आरोप लगाया 11 नवंबर की रात करीब नौ से 10 बजे के बीच वह आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती अपनी बहन रूबी को खाना देने आया था। अस्पताल के पास गली में लघुशंका कर रहा था तभी एक युवक ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी।
विज्ञापन

आरोप है कि कुछ देर बाद पांच युवक अस्पताल के अंदर पहुंचे और उसे पकड़कर लात-घूंसों से पीटने लगे। इसके बाद घसीटते हुए सड़क पर ले गए और पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट्स, चेहरे और सिर पर लातों से हमला किया। मारपीट में उसे अंदरूनी चोटें आईं। पीड़ित के अनुसार, अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान सचिन यादव, रानू यादव, सौरभ भटनागर, ऋषभ यादव और हर्षित यादव निवासी जैन नगर के रूप में हुई। पुलिस ने पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना में पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed