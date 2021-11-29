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मक्खनपुर। थाना क्षेत्र के गांव में 15 वर्षीय किशोरी को खेत में बुलाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। कक्षा 9 की छात्रा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। किशोरी की मां ने बताया कि शुक्रवार तड़के बेटी घर में नहीं मिली तो परिजनों ने तलाश की। बेटी को खेत में एक युवक के साथ देखा। लोगों को आता देख युवक अजीत कपड़े लेकर मौके से भाग गया। बेटी ने बताया कि अजीत ने फोन कर खेत में बुलाया और दुष्कर्म किया। मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। छात्रा का मेडिकल परीक्षण व बयान आदि की प्रक्रिया आज कराई जाएगी। सीओ शिकोहाबाद जयबिंद कुमार गुप्ता ने बताया कि प्राथमिकी के आधार पर जांच व आरोपी की तलाश जारी है। संवाद