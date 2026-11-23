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गढ़ी ठाकुर, थाना पचोखरा निवासी गुरुदयाल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि सबसे बड़ी पुत्री महक उर्फ किरन का विवाह वर्ष 2018 में गोपाल शर्मा से हुआ था, जिससे बच्ची का जन्म हुआ और वर्ष 2021 में कोरोना के दौरान पुत्री की मृत्यु हो गई। वर्ष 2023 में गोपाल ने किरन के मामा की पुत्री शिवानी से विवाह किया।आरोप था कि दादी के निधन के बाद शिवानी ने बच्ची के साथ मारपीट, भूखा रखने, घरेलू काम कराने, करंट लगाने और 28 सितंबर 2026 को बर्तन साफ करने में कमी पर गरम चिमटे से मुंह, होंठ व गाल जलाने जैसी क्रूरता की। 22 अक्टूबर 2026 को फोटो मिलने के बाद पुलिस व एसएसपी को शिकायत देने पर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।कोर्ट ने साक्ष्यों व फोटो के आधार पर पाया कि करीब 8 वर्षीय बच्ची के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर जलने के निशान होने से संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, जिसकी विवेचना आवश्यक है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष पचोखरा को प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करने और एक सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है, साथ ही आदेश की प्रति बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) फिरोजाबाद को भेजने का निर्देश दिया है। सीओ टूंडला शेखर सेंगर ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपाल किया जाएगा।